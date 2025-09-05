Песков высказался о гарантиях безопасности для урегулирования по Украине

Песков: Все гарантии безопасности были в договоренностях в Стамбуле

Все гарантии безопасности содержались в положениях договоренностей в Стамбуле в 2022 году, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

«Все гарантии безопасности там содержались, они там все обеспечивались», — высказался пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в МИД России рассказали, что гарантиями безопасности для Украины станет возврат Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

Как уточнил глава МИД России Сергей Лавров, Россия выступает за надежные коллективные гарантии безопасности Украины с участием таких стран, как Китай, США, Великобритания и Франция.