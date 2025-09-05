Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:53, 5 сентября 2025Россия

Песков высказался о гарантиях безопасности для урегулирования по Украине

Песков: Все гарантии безопасности были в договоренностях в Стамбуле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Все гарантии безопасности содержались в положениях договоренностей в Стамбуле в 2022 году, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

«Все гарантии безопасности там содержались, они там все обеспечивались», — высказался пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в МИД России рассказали, что гарантиями безопасности для Украины станет возврат Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

Как уточнил глава МИД России Сергей Лавров, Россия выступает за надежные коллективные гарантии безопасности Украины с участием таких стран, как Китай, США, Великобритания и Франция.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европейские правительства были ошеломлены». США планируют отказаться от финансирования обороны стран, граничащих с Россией

    Песков заявил о готовности Путина к трехсторонним переговорам по Украине

    Стивен Сигал приехал на ВЭФ

    Песков рассказал о сложностях в организации встречи России и Украины на высшем уровне

    ВСУ попытались атаковать российский регион восемью беспилотниками

    В Кремле раскрыли позицию Путина по Украине

    В Кремле допустили продолжение переговоров с Украиной в стамбульском формате

    Захарова заявила о неадекватности президента Финляндии

    Раскрыта возможность появления нового военного альянса с участием России

    Бывшая военная раскрыла правду о сексе и насилии на флоте США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости