В МИД России вывели свою формулу гарантий безопасности для Украины

Захарова: Гарантией безопасности Украины станет возврат к нейтральному статусу
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Гарантиями безопасности для Украины станет возврат Киева к нейтральному и безъядерному статусу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT на Восточном экономическом форуме.

«Выполнение того, что украинский народ изначально и заявил, — нейтральный, безъядерный, внеблоковый статус. Это и есть права Украины, украинского народа, которые и обеспечивали гарантии безопасности», — сказала она.

Ранее дипломат сделала заявление о сроках нового раунда переговоров с украинской стороной. По ее словам, они зависят от выполнения прошлых договоренностей и рассмотрения Киевом предложений российской стороны.

