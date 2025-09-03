В МИД России сделали заявление о сроках нового раунда переговоров с Киевом

Захарова: Новый раунд переговоров с Киевом зависит от прошлых договоренностей

Сроки проведения новых переговоров с Киевом зависят от выполнения прошлых договоренностей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Что касается сроков, то сроки нового раунда зависят, конечно, от хода выполнения договоренностей, которые были достигнуты на предыдущих встречах, рассмотрении киевским режимом наших предложений, которые выдвигались в ходе переговорных треков», — объяснила дипломат.

Ранее заявление о российско-украинских переговорах также сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москва рассчитывает на продолжение диалога с Киевом.

Лавров вместе с тем отмечал, что Россия ожидает от партнеров на Глобальном Юге и Востоке заявлений в поддержку диалога Москвы и Вашингтона по Украине. По его словам, РФ приветствует все конструктивные инициативы.