В аэропорту курорта Турции предупредили о задержках рейсов в Россию

РИА Новости: В аэропорту Антальи предупредили о возможных задержках рейсов

В аэропорту популярного у россиян турецкого курорта Антальи предупредили о возможных задержках рейсов, в том числе в Россию. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что причина переноса вылетов — неблагоприятные погодные условия. В курортном городе ожидаются молнии, сильный ветер и град. «Мы уведомим пассажиров обо всех изменениях», — заверил собеседник агентства.

По данным источника, вылет одного из рейсов из Антальи в Санкт-Петербург, задержанный со вторника, 7 октября, вновь перенесли на полтора часа.

Ранее стало известно, что сотни россиян не смогли вернуться на родину из Турции. В авиакомпании Turkish Airlines рассказали, что причиной задержки рейсов стали операционные изменения — корректировка дат и времени вылетов.