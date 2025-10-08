Путешествия
11:24, 8 октября 2025

Названа причина задержки рейсов из Турции в Россию

Причиной задержки рейсов из Антальи в Россию стали операционные изменения
Алина Черненко

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В авиакомпании Turkish Airlines назвали причину задержки рейсов из турецкой Антальи в Россию. Ее озвучили РИА Новости на горячей линии перевозчика.

Представитель Turkish Airlines пояснила, что вылеты самолетов были перенесены из-за операционных изменений — корректировки дат и времени рейсов. По ее словам, пассажиров заранее уведомили о ситуации и в среду, 8 октября, все рейсы будут выполнены.

Ранее стало известно, что сотни российских туристов не могут покинуть Анталью и застряли в аэропорту курортного города. Пассажиры пожаловались, что им не предоставляют питание, а детям не дают воду. Позже появилась информация, что путешественникам предложили вылететь на родину в среду, 8 октября, после полудня.

