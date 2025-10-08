Путешествия
09:02, 8 октября 2025

Застрявшим в Турции россиянам озвучили дату вылета

РИА Новости: Застрявшим в Анталье россиянам предложили вылететь 8 октября
Алина Черненко

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россиянам, застрявшим в турецкой Анталье из-за задержки рейсов, озвучили дату вылета. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что туристам предложили вылететь на родину в среду, 8 октября, после полудня. Кроме того, часть путешественников, которые не смогли вернуться с курорта в Москву и Санкт-Петербург, заселили в отель.

Тем временем представители Turkish Airlines отметили, что задержки рейсов связаны с «операционными изменениями», на некоторых маршрутах запланированы замещающие рейсы.

Ранее стало известно, что сотни российских туристов не могут покинуть Анталью. Несколько рейсов задерживаются уже более чем на четыре часа. Пассажиры пожаловались, что им не предоставляют питание, а детям не дают воду.

