В регионе России плакат с портретом ветерана СВО использовали в качестве защиты от дождя

В Хакасии плакатом с портретом ветерана СВО обернули аттракцион на время дождя

В городе Черногорск, в Республике Хакасия, плакат с портретом ветерана специальной военной операции (СВО) использовали в качестве защиты от дождя. Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram.

На опубликованном снимке видно детскую карусель, отдельные элементы которой обернуты плакатами. Один из них посвящен теме спецоперации. Часть горожан возмутились увиденным, заявив об отсутствии уважения к участникам боевых действий.

В мэрии Черногорска пообещали разобраться в случившемся. Начата служебная проверка. «В ближайшее время виновные будут привлечены к ответственности», — заявил изданию представитель местной администрации.

Ранее житель ХМАО поплатился за порванный плакат с участником спецоперации. Мужчина признал вину в содеянном, его оштрафовали на 30 тысяч рублей.