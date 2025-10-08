В российском детсаду провели День беременных

В дошкольной группе школы в Рязанской области провели День беременных

В Рязанской области в детсаду при школе села Демушкино провели День беременных. Об этом сообщается на странице образовательного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали в посте, 7 октября дошкольникам показали интерактивную презентацию с «фактами и советами, а также трогательными историями о том, как материнство меняет жизнь». Также с детьми обсудили вопросы поддержки и заботы о будущих матерях.

Кроме того, для детсадовцев провели игру, в которой они выступили в роли «маленьких мам». В ходе нее девочек учили заботиться о младенцах на примере куклы. Какая роль была отведена мальчикам, не уточняется.

