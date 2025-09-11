В российском городе второклассники отметили День трезвости

В Верхотурье Свердловской области второклассники отметили День трезвости

В городе Верхотурье Свердловской области второклассники из местной детской школы искусств отметили День трезвости. Об этом сообщается на странице образовательного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Как следует из поста, преподаватель провела с детьми беседу о профилактике алкоголизма и рассказала о последствиях злоупотребления спиртным.

Кроме того, школьникам сделали памятки, которые они раздали прохожим в городском сквере. На странице также размещены фотографии с проведенной акции.

Ранее в Новосибирске восьмилетнего школьника поставили на учет в полицию из-за алкогольной зависимости. Как рассказала региональный психиатр-нарколог Нина Кошляк, мальчик часто употреблял спиртное и пристрастился к нему. В результате ребенку поставили наркологический диагноз и назначили лечение.