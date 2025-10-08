Венесуэла и Россия подписали Договор о стратегическом партнерстве на день рождения Путина

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на день рожения своего российского коллеги Владимира Путина 7 октября подписал Договор о стратегическом партнерстве Москвы и Каракаса. Об этом сообщает телеканал VTV.

«Я очень благодарен Национальной ассамблее, которая ускорила его рассмотрение и обсуждение. Вот он, рядом со мной, сегодня, в день рождения президента Путина», — сказал Мадуро, отметив, что договор вступит в силу непосредственно 7 октября.

Ранее газета The New York Times написала, что президент США Дональд Трамп отказался от попыток достичь дипломатического соглашения с Венесуэлой, что открыло путь для потенциальной эскалации военных действий против наркоторговцев и правительства Мадуро.