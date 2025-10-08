Выявлена скрытая опасность нехватки кальция в организме

Nutrients: Низкое потребление кальция снижает кардиореспираторную выносливость

Ученые из Университета Лаваля (Канада) обнаружили, что низкое потребление кальция может снижать уровень кардиореспираторной выносливости — способности организма усваивать кислород во время физической нагрузки. Исследование, опубликованное в Nutrients, показало, что у людей, которые потребляют меньше кальция, показатели аэробной формы и работоспособности сердца и легких заметно хуже, особенно у мужчин.

В исследовании приняли участие 576 взрослых, для которых оценивались уровень кальция в рационе, состав тела и физическая активность. Анализ показал, что те, кто получал больше кальция с пищей, имели не только лучшую выносливость, но и более высокий процент мышечной массы при меньшем количестве жира.

Авторы отмечают, что кальций играет ключевую роль в работе мышц, регуляции температуры и обмене энергии, поэтому его дефицит может напрямую влиять на физическую форму. Ученые планируют выяснить, как именно этот минерал влияет на аэробную способность организма и можно ли улучшить спортивные результаты с помощью коррекции питания.

