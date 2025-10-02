Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:33, 2 октября 2025Наука и техника

Обычный витамин показал неожиданный эффект в онкотерапии

Cancer: Большие дозы витамина С способны замедлять рост раковых клеток
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Исследователи из Технологического института Джорджии выяснили, что витамин С в больших дозах способен замедлять рост раковых клеток, почти не повреждая здоровые. Их работа опубликована в журнале Cancers.

Обычно жизнеспособность клеток проверяют с помощью тестов МТТ/МТС, где специальный краситель меняет цвет, если клетка активна. Но витамин С сам вступает в реакцию с красителем и искажает картину, «рисуя» лишнюю живучесть. Чтобы избежать ошибки, команда использовала другой метод — PI/Triton X-100. В нем применяется краситель пропидий йодид, который проникает только в погибшие клетки и связывается с их ДНК.

Так удалось показать, что опухолевые клетки действительно гибнут под действием витамина С, особенно те, которые зависят от гормональных рецепторов. При этом здоровые клетки сохраняли устойчивость даже к высоким дозам.

Ученые подчеркивают, что пока речь идет об опытах «в пробирке». В будущем витамин С может стать вспомогательным средством к стандартным методам лечения, но только при точном подборе доз и надежных способов контроля.

Ранее исследователи выяснили, что витамин С способен утолщать эпидермис, активируя деление клеток кожи через эпигенетические механизмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Готовыми нужно быть к чему угодно». Главное из выступления президента России на «Валдае»

    Раскрыта жестокая расправа над девочкой-подростком 30-летней давности

    Путин понадеялся на желание Украины сесть за стол переговоров

    Панда Катюша объелась тортом

    Путин сравнил потери России и Украины

    Путин заявил о неразберихе в ВСУ

    Захарова высказалась о задержании Францией танкера якобы «теневого флота» России

    Хрущевки в России предложили разукрасить для позитива

    Путин раскрыл потери ВСУ за месяц

    Путин ответил Трампу на сравнения России с «бумажным тигром»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости