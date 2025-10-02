Обычный витамин показал неожиданный эффект в онкотерапии

Cancer: Большие дозы витамина С способны замедлять рост раковых клеток

Исследователи из Технологического института Джорджии выяснили, что витамин С в больших дозах способен замедлять рост раковых клеток, почти не повреждая здоровые. Их работа опубликована в журнале Cancers.

Обычно жизнеспособность клеток проверяют с помощью тестов МТТ/МТС, где специальный краситель меняет цвет, если клетка активна. Но витамин С сам вступает в реакцию с красителем и искажает картину, «рисуя» лишнюю живучесть. Чтобы избежать ошибки, команда использовала другой метод — PI/Triton X-100. В нем применяется краситель пропидий йодид, который проникает только в погибшие клетки и связывается с их ДНК.

Так удалось показать, что опухолевые клетки действительно гибнут под действием витамина С, особенно те, которые зависят от гормональных рецепторов. При этом здоровые клетки сохраняли устойчивость даже к высоким дозам.

Ученые подчеркивают, что пока речь идет об опытах «в пробирке». В будущем витамин С может стать вспомогательным средством к стандартным методам лечения, но только при точном подборе доз и надежных способов контроля.

Ранее исследователи выяснили, что витамин С способен утолщать эпидермис, активируя деление клеток кожи через эпигенетические механизмы.