Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:31, 8 октября 2025

Жена российского миллиардера снялась обнаженной в ванне

Жена миллиардера Доронина Кристина Романова в откровенном виде снялась в ванне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @krissroma

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 368 тысяч подписчиков.

31-летняя манекенщица предстала перед камерой, лежа в ванне. Она позировала, прикрыв обнаженное тело пеной.

При этом избранница предпринимателя показала тело с разных ракурсов во время бьюти-процедур. В том числе она нанесла скраб на кожу и наложила маску на лицо.

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фото без трусов.

.
    Все новости