Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала фото без трусов

Российская модель Елена Перминова показала откровенные фото в бюстгальтере

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала откровенные фото. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица снялась во время Недели моды в Париже. Она предстала на одном из кадров, сидя в кровати в розовом бюстгальтере с конусообразными чашками бренда Miu Miu. Также знаменитость надела коричневую юбку и серые гольфы и набросила на ногу изделие из меха.

При этом на другом снимке она легла на кровать и приспустила юбку, продемонстрировав отсутствие трусов.

Ранее в октябре российская модель Алеся Кафельникова с голой грудью открыла модный показ в Париже.

