09:51, 6 октября 2025

Алеся Кафельникова с голой грудью открыла модный показ в Париже

Российская модель Алеся Кафельникова в откровенном виде открыла показ в Париже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова в откровенном виде открыла показ бренда Vivienne Westwood в рамках Недели моды в Париже. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь бывшей первой ракетки мира теннисиста Евгения Кафельникова появилась на подиуме в черно-бежевом наряде с прозрачным верхом. При этом она отказалась от бюстгальтера, продемонстрировав голую грудь.

«Сегодня мне выпала невероятная честь открыть шоу Vivienne Westwood. Не передать словами, как я благодарна за этот опыт», — указала в подписи к фото 26-летняя манекенщица.

В сентябре бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова прикрыла голую грудь сумкой во время поездки на Неделю моды в Милане.

