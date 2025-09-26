Бывшая возлюбленная российского миллиардера прикрыла голую грудь сумкой на фото

Российская модель Елена Перминова снялась в откровенном виде в Милане

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном виде во время поездки на Неделю моды в Милане. Соответствующее фото появилось в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что 39-летняя манекенщица посетила показ бренда Prada. При этом она приняла участие в съемке, где предстала сидя на полу у кровати. Знаменитость позировала топлес в белой юбке до колена и черных туфлях на каблуках. При этом она прикрыла голую грудь коричневой сумкой-багетом и распустила волосы.

Ранее в сентябре жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова позанималась спортом в откровенной форме.