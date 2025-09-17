Ценности
11:27, 17 сентября 2025Ценности

Жена российского миллиардера позанималась спортом в микрошортах

Жена миллиардера Доронина Кристина Романова позанималась спортом в микрошортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @krissroma

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова позанималась спортом в откровенной форме. Соответствующая публикация появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 366 тысяч подписчиков.

31-летняя манекенщица предстала перед камерой в полный рост на уличной площадке с тренажерами. Она позировала с гантелями в руках в сером бра-топе и микрошортах.

При этом избранница предпринимателя уложила волосы в высокий хвост и отказалась от макияжа, показав естественный внешний вид.

Ранее в сентябре бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном образе.

