Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:44, 1 сентября 2025Ценности

Бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в бюстгальтере

Российская модель Елена Перминова снялась в металлическом бюстгальтере
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @lenaperminova

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица предстала перед камерой в золотистом металлическом бюстгальтере с чашками в виде цветов и бретелями из цепочек. Также она надела широкие брюки цвета хаки с карманами и распустила волосы.

Материалы по теме:
Миллиардера Лебедева заподозрили в романе с сотрудницей его завода на 36 лет моложе. Как выглядит новая избранница бизнесмена?
Миллиардера Лебедева заподозрили в романе с сотрудницей его завода на 36 лет моложе. Как выглядит новая избранница бизнесмена?
22 апреля 2025
Известная российская модель порвала с миллиардером и проводит время с новым молодым избранником. Что о нем известно?
Известная российская модель порвала с миллиардером и проводит время с новым молодым избранником. Что о нем известно?
24 марта 2025

При этом в начале видео экс-избранница предпринимателя продемонстрировала лицо без косметики, а затем показала, как наносит макияж.

Ранее также сообщалось, что Елена Перминова посетила 82-й Венецианский кинофестиваль с новым избранником, манекенщиком Тарасом Романовым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры оценили внезапное появление Януковича

    Российский теннисист Рублев вылетел с US Open

    Покалеченную в Дубае украинскую модель уличили в клевете. В суд обратились участники вечеринки, которых она обвинила в насилии

    Ослепшей женщине пересадили часть зуба в глаз и вернули зрение

    Зеленский назвал один из главных компонентов гарантий безопасности для Украины

    Раскрыты ожидания россиян по ипотеке

    Глава Евросовета признал связь Украины со сделкой по пошлинам ЕС и США

    Уехавший из России комик не захотел жить в США

    В Петербурге появится официальный реестр ресторанов

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в бюстгальтере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости