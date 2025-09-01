Ценности
Российская модель вышла на ковровую дорожку Венецианского кинофестиваля

Российская модель Елена Перминова посетила 82-й Венецианский кинофестиваль
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Thomas Bohlen / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российская модель Елена Перминова посетила 82-й Венецианский кинофестиваль с новым избранником, манекенщиком Тарасом Романовым. Снимки опубликованы на портале Hawtcelebs.

Бывшая возлюбленная бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева вышла на ковровую дорожку в вечернем платье длины макси черного цвета. Ее спутник появился в смокинге с белой рубашкой.

Известно, что пара посетила премьеру фильма режиссера Гильермо дель Торо «Франкенштейн».

В августе Елена Перминова высказалась о пластике груди. 38-летняя знаменитость заявила, что довольна размером своей груди и не хочет ее увеличивать. «Мой нынешний размер мне нравится гораздо больше», — отметила она, пояснив, что после родов ее бюст увеличивался до четвертого размера.

