Бывшая возлюбленная российского миллиардера высказалась о пластике груди

Российская модель Елена Перминова заявила, что ей нравится размер ее груди
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @lenaperminova

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова высказалась о пластике груди. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица ответила на вопросы подписчиков. В том числе она заявила, что довольна размером своей груди и не хочет ее увеличивать. «Мой нынешний размер мне нравится гораздо больше», — отметила знаменитость, пояснив, что после родов ее бюст увеличивался до четвертого размера.

Также модель указала, что очень боится стареть и в то же время впечатлена возможностями современной медицины.

Ранее в августе Елена Перминова в откровенном образе снялась с новым избранником — манекенщиком Тарасом Романовым.

    Все новости