Бывшая возлюбленная российского миллиардера в бюстгальтере снялась с новым избранником

Модель Елена Перминова снялась в бюстгальтере с новым избранником Романовым
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lenaperminova

Экс-возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова в откровенном образе снялась с новым избранником Тарасом Романовым. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в коричневом бюстгальтере и плавках, повязав на бедра шифоновый платок. Помимо этого, звезда надела сандалии и шляпу. В то же время она продемонстрировала фигуру.

В свою очередь ее спутник был запечатлен в черной майке, удлиненных шортах и красной бейсболке с крестами.

Ранее в августе бывшая возлюбленная российского миллиардера в бикини прогулялась по Италии.

