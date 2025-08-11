Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:15, 11 августа 2025Ценности

Бывшая возлюбленная российского миллиардера в бикини прогулялась по Италии

Модель Елена Перминова в белом бикини прогулялась по Капри
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lenaperminova

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала откровенное фото с отдыха на Капри, Италия. Сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

38-летняя манекенщица прогулялась по городу в бикини-бандо белого цвета, украшенном золотистой ракушкой. Знаменитость также надела платок в тон и солнцезащитные очки. «Вайб Капри», — подписала она пост, дополнив фразу эмодзи в виде бабочки.

В июле жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала фигуру в крошечном бикини.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет произведен некоторый обмен землей». Трамп объяснил, зачем ему встреча с Путиным и что ждет Зеленского после переговоров

    «Енотовидный следопыт» попал на видео во время своего расследования в России

    «Радиостанция Судного дня» за день передала шесть сообщений перед встречей Путина и Трампа

    На Украине заявили о новом глубоком прорыве ВС России в Донбассе

    Трамп допустил обмен территориями между Россией и Украиной

    На Камчатке произошло землетрясение

    Трамп назвал тупым вопрос о возможной победе Украины над Россией

    У двух туристок украли из номера отеля 11 сумок Birkin и украшения на 92 миллиона рублей

    Крыса напала на ребенка в жилом доме в российском городе

    Ирина Шейк снялась топлес для календаря Pirelli

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости