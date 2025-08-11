Бывшая возлюбленная российского миллиардера в бикини прогулялась по Италии

Модель Елена Перминова в белом бикини прогулялась по Капри

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала откровенное фото с отдыха на Капри, Италия. Сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

38-летняя манекенщица прогулялась по городу в бикини-бандо белого цвета, украшенном золотистой ракушкой. Знаменитость также надела платок в тон и солнцезащитные очки. «Вайб Капри», — подписала она пост, дополнив фразу эмодзи в виде бабочки.

