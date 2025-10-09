Культура
Актера Збруева перевели в другое медучреждение после госпитализации

Марина Совина
Александр Збруев

Александр Збруев. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Народного артиста РСФСР Александра Збруева перевели из центра НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в другое медучреждение. Об этом рассказал президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер, пишет ТАСС.

«Александр Викторович переведен в другую клинику, в которой есть врачи, специализирующиеся на профиле его заболевания. Главное — его жизни и здоровью ничего не угрожает», — отметил он.

Однако Варшавер не уточнил, куда именно отвезли известного актера.

9 октября стало известно, что Збруева экстренно госпитализировали в Москве. СМИ писали, что народный артист РСФСР жаловался на боли в животе в течение нескольких дней, в итоге решил вызвать скорую помощь.

После этого Марк Варшавер уточнил, что Збруева госпитализировали в НИИ имени Склифосовского в ночь с 8 на 9 октября.

