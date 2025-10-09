Силовые структуры
06:46, 9 октября 2025

Арестованный французский велосипедист попытался выйти из российского СИЗО

Суд в Приморье отказался выпускать из СИЗО французского велосипедиста Сехили
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Суд не стал удовлетворять апелляционную жалобу защиты французского велосипедиста Софиана Сехили, взятого под стражу за незаконное пересечение границы. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной судебной системы Приморского края.

Сторона защиты Сехили обратилась с жалобой в Приморский краевой суд, чтобы оспорить постановление об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток. Как уточняет собеседник издания, постановление Уссурийского районного суда от 6 сентября оставили без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) раскрыли условия содержания путешественника. По данным организации, иностранца поместили в двухместную камеру, где есть все необходимое. Русского языка Сехили не знает, он столкнулся со сложностями при общении с адвокатом.

