Арестованный французский велосипедист попытался выйти из российского СИЗО

Суд в Приморье отказался выпускать из СИЗО французского велосипедиста Сехили

Суд не стал удовлетворять апелляционную жалобу защиты французского велосипедиста Софиана Сехили, взятого под стражу за незаконное пересечение границы. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной судебной системы Приморского края.

Сторона защиты Сехили обратилась с жалобой в Приморский краевой суд, чтобы оспорить постановление об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток. Как уточняет собеседник издания, постановление Уссурийского районного суда от 6 сентября оставили без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) раскрыли условия содержания путешественника. По данным организации, иностранца поместили в двухместную камеру, где есть все необходимое. Русского языка Сехили не знает, он столкнулся со сложностями при общении с адвокатом.