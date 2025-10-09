Экономика
Бархатный сезон на юге России подошел к концу

Синоптик Вильфанд: 11-12 октября на юге России похолодает до 18 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Бархатный сезон в южных регионах России подходит к концу. Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По сведениям синоптика, умеренно теплой погода на юге европейской части России сохранится вплоть до четверга, 9 октября. Похолодание наступит к концу рабочей недели. К 11-12 октября в континентальных районах Кубани температура опустится до 15 градусов. В Сочи в выходные столбики термометров достигнут отметки в 17-18 градусов. Температура воды в Геленджике и Туапсе на сегодняшний день держится на 20 градусах, в Сочи вода еще прогрета до 21 градуса. Однако ближе к выходным она остынет до 19 градусов, заверил Вильфанд. При таких показателях бархатный сезон можно будет считать оконченным, причем в соответствие с первоначальными прогнозами.

Ранее аномально теплая погода наступила в Ненецком автономном округе (АО) и Мурманской области. Температура в этих регионах поднялась выше климатической нормы на 5-7 градусов. Еще большая аномалия наблюдается в Дагестане — там показатель превысил норму на 7-9 градусов.

