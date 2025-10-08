Аномальная погода пришла в три региона России

Синоптик Вильфанд: Аномально тепло в Ненецком АО, Мурманской области и Дагестане

Аномально теплая погода пришла в Ненецкий автономный округ, Мурманскую область и Дагестан. О температурах заметно выше климатической нормы в трех регионах России рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«В Ненецком автономном округе до конца недели температура будет на 5-7 градусов выше нормы, максимальные значения на побережье Баренцева моря составят от 8 до 10 градусов тепла. Такая температура по климату бывает в сентябре», — отметил синоптик.

На Кольском полуострове в Мурманской области воздух прогрелся сильнее нормы на 5-7 градусов. Столбики термометров показали 10-12 градусов тепла, уточнил Вильфанд. В Дагестане аномалия составляет 7-9 градусов — там температура воздуха достигает плюс 27-28 градусов.

Ранее Вильфанд предупредил, что в Якутии в ближайшие дни может похолодать до минус 23 градусов. По словам метеоролога, холодная погода в течение всей недели также ожидается в Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях, Алтайском крае, Хакасии, Тыве, Красноярском крае, а также в центре и на юге Иркутской области.