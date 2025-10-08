Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:20, 8 октября 2025Экономика

Аномальная погода пришла в три региона России

Синоптик Вильфанд: Аномально тепло в Ненецком АО, Мурманской области и Дагестане
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Аномально теплая погода пришла в Ненецкий автономный округ, Мурманскую область и Дагестан. О температурах заметно выше климатической нормы в трех регионах России рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«В Ненецком автономном округе до конца недели температура будет на 5-7 градусов выше нормы, максимальные значения на побережье Баренцева моря составят от 8 до 10 градусов тепла. Такая температура по климату бывает в сентябре», — отметил синоптик.

На Кольском полуострове в Мурманской области воздух прогрелся сильнее нормы на 5-7 градусов. Столбики термометров показали 10-12 градусов тепла, уточнил Вильфанд. В Дагестане аномалия составляет 7-9 градусов — там температура воздуха достигает плюс 27-28 градусов.

Ранее Вильфанд предупредил, что в Якутии в ближайшие дни может похолодать до минус 23 градусов. По словам метеоролога, холодная погода в течение всей недели также ожидается в Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях, Алтайском крае, Хакасии, Тыве, Красноярском крае, а также в центре и на юге Иркутской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Импульс оказался исчерпан». В России высказались о развитии мирного процесса по Украине

    В регионе России плакат с портретом ветерана СВО использовали в качестве защиты от дождя

    В России оценили данные Китая о превращении Японии в угрозу для США

    Российский боец СВО спрятал раненого сослуживца и отвлекал ВСУ

    Удар «Искандера» по Херсону попал на видео

    Раскрыта сумма ущерба России экс-судьей Верховного суда Момотовым

    Москвичей призвали попрощаться с теплыми днями

    Дроны заметили над сверхсекретными заводами по производству оружия для НАТО

    Лещенко встал на защиту «голубых огоньков»

    Россия расторгла соглашение с США о плутонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости