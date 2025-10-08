Экономика
09:28, 8 октября 2025Экономика

Части россиян пообещали более чем 20-градусные морозы

Вильфанд: В Якутии в ближайшие дни ожидается похолодание до минус 23 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Сильное понижение температуры по ночам в ближайшие дни прогнозируется в регионах Сибири и Дальнего Востока. Об этом часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством ТАСС.

Синоптик отметил, что холодная погода в течение всей недели ожидается в Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях, Алтайском крае, Хакасии, Тыве, Красноярском крае, а также в центре и на юге Иркутской области. В вышеуказанных регионах, уточнил он, столбики термометров покажут значения на шесть-восемь градусов ниже нормы. «Минимальные значения ночью в Новосибирской области составят минус четыре–девять градусов, в Кемеровской — минус 6–11, в Алтайском крае — минус шесть–восемь градусов. В Хакасии и центре Красноярского края ожидается от минус девяти до минус 15 градусов мороза, даже в Тыве уже прогнозируется от минус девяти до минус 14 градусов ночью, в Иркутской области — минус 10–13 градусов. Вполне себе нормальные морозы», — добавил Вильфанд.

На Дальний Восток, продолжил специалист, обрушатся еще более суровые холода. Так, в Якутии в ночные часы столбики термометров в ближайшие покажут значения ниже минус 21–23 градусов. В Забайкалье до конца недели ночная температура будет держаться в пределах минус 14–21 градуса, а в Бурятии — минус 14–18 градусов.

Ранее в этот же день Вильфанд сообщил, что на следующей неделе в столичном регионе резко похолодает, и начнутся сильные дожди.

