20:52, 9 октября 2025Культура

Бывшая жена Паши Техника обратилась к рэперу Vacio

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая посоветовала рэперу Vacio лечить голову
Андрей Шеньшаков

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Бывшая жена рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Техник, блогерша Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) возмутилась решением рэпера Vacio пиарить свою музыку через тему госпитализации. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Прочитав новости о падении артиста с высоты и его госпитализации, Ева сначала выразила ему свою поддержку. Однако, когда стало известно, что сообщения о реанимации — просто фейк для раскрутки нового альбома рэпера, она выразила свое возмущение.

«Николай, мне кажется, вам надо лечить голову», — сообщила Карицкая.

Ранее стало известно, что упавшему с крыши участнику «голой вечеринки» посоветовал обратиться к психиатру известный музыкальный критик.

