Бывшая жена Паши Техника обратилась к рэперу Vacio

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая посоветовала рэперу Vacio лечить голову

Бывшая жена рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Техник, блогерша Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) возмутилась решением рэпера Vacio пиарить свою музыку через тему госпитализации. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Прочитав новости о падении артиста с высоты и его госпитализации, Ева сначала выразила ему свою поддержку. Однако, когда стало известно, что сообщения о реанимации — просто фейк для раскрутки нового альбома рэпера, она выразила свое возмущение.

«Николай, мне кажется, вам надо лечить голову», — сообщила Карицкая.

