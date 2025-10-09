Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:30, 9 октября 2025Культура

Упавшему с крыши участнику «голой вечеринки» посоветовали обратиться к психиатру

Критик Соседов: Упавшему с крыши рэперу Vacio следует обратиться к психиатру
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Vacio

Vacio. Кадр: «вДудь» (автор канала Юрий Дудь признан Минюстом иностранным агентом)/ YouTube

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов прокомментировал падение хип-хоп-исполнителя Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) с крыши в Париже. Его цитирует Life.

По мнению Соседова, подобные способы привлечения внимания к творчеству «связаны с нарушениями психики и требуют внимания врачей». «Это уже не шутка или ирония, это признаки, которые говорят о том, что с человеком что-то не в порядке. Только психиатр сможет объяснить, почему у кого-то возникает ощущение, что он не он», — сказал критик.

Он отметил, что лично не знает исполнителя. «Может, у него действительно проблемы, но я не могу это оценивать, не моя компетенция», — добавил Соседов.

Ранее российский музыкальный журналист и медиапродюсер Василий Конад заявил, что Vacio на самом деле упал с крыши, однако это произошло еще в марте. По его словам, вся эта спланированная акция — промо к прощальному альбому артиста. Подобную кампанию в музыкальной индустрии называют роллаутом. Ее характеризуют как комплекс мер для продвижения продукта (альбома, сингла или клипа).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?

    В России отреагировали на желание Украины провести «декоммунизацию» Бородинской битвы

    Собирающимся в Китай россиянам дали один совет

    Поставщикам комплексов разминирования для Росгвардии назвали срок

    В столице выбрали топ-5 районов с лучшей транспортной доступностью. Какие они?

    Реклама

    В России заявили о сильном отставании в космонавтике

    Бывшая жена Мамаева проиграла в борьбе за элитные апартаменты экс-мужа

    Зеленский поговорил с критиковавшим помощь Киеву победителем выборов в Чехии

    Тур российской рэперши оказался под угрозой из-за пропаганды ЛГБТ

    Гузеева ответила на посвященный ей выпуск программы Кудрявцевой и сочла ее нездоровой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости