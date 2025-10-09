Упавшему с крыши участнику «голой вечеринки» посоветовали обратиться к психиатру

Критик Соседов: Упавшему с крыши рэперу Vacio следует обратиться к психиатру

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов прокомментировал падение хип-хоп-исполнителя Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) с крыши в Париже. Его цитирует Life.

По мнению Соседова, подобные способы привлечения внимания к творчеству «связаны с нарушениями психики и требуют внимания врачей». «Это уже не шутка или ирония, это признаки, которые говорят о том, что с человеком что-то не в порядке. Только психиатр сможет объяснить, почему у кого-то возникает ощущение, что он не он», — сказал критик.

Он отметил, что лично не знает исполнителя. «Может, у него действительно проблемы, но я не могу это оценивать, не моя компетенция», — добавил Соседов.

Ранее российский музыкальный журналист и медиапродюсер Василий Конад заявил, что Vacio на самом деле упал с крыши, однако это произошло еще в марте. По его словам, вся эта спланированная акция — промо к прощальному альбому артиста. Подобную кампанию в музыкальной индустрии называют роллаутом. Ее характеризуют как комплекс мер для продвижения продукта (альбома, сингла или клипа).