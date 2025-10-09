Бывший СССР
11:42, 9 октября 2025Бывший СССР

Депутат Рады пыталась спасти главу СБУ «всеми частями тела»

Нардеп Безуглая два часа пыталась попасть на заседание с главой СБУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая два часа пыталась попасть на заседание закрытого комитета по нацбезопасности, где парламентарии общались с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Малюком, но ее не пускали. Об этом сообщает «Страна.ua».

«[Нардеп Федор] Вениславский рассказывает, как вчера Безуглая, цитирую "всеми частями тела 2 часа стучала в кабинет, где было заседание комитета"», — написал в своем Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Издание сообщает, что по словам Безуглой Малюка «взяли в заложники», а в кабинет не пускали не только ее, а еще трех членов комитета нацбезопасности. Она назвала это препятствованием деятельности народного депутата «от бездельников во время войны». Нардеп заключила, что комитет должен быть распущен.

Ранее Безуглая сообщила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский является «психотерапевтом» президента страны Владимира Зеленского. «Ситуация контролируемая, штурмуем», — воспроизвела политик речи главкома ВСУ.

