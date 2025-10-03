Бывший СССР
16:27, 3 октября 2025

Назван «психотерапевт» Зеленского

Депутат Рады Безуглая назвала Сырского психотерапевтом Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Serhii Chuzavkov / Globallookpress.com

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский является «психотерапевтом» президента страны Владимира Зеленского. С таким заявлением выступила депутат Верховной Рады Украины Безуглая в своем Telegram-канале.

«Ситуация контролируемая, штурмуем», — воспроизвела политик речи главкома ВСУ.

Безуглая регулярно выступает с критикой Сырского: так, 7 сентября она назвала ложью слова главнокомандующего украинской армии о возвращении территорий в районе подконтрольного Киеву Покровска в Донецкой народной республике. По ее мнению, главком ВСУ регулярно докладывает ложную информацию Зеленскому.

Ранее покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил об ухудшающемся психическом состоянии Зеленского. По его словам, высказывание министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о «сходящем с ума» Зеленском неточно, потому что тот давно потерял рассудок.

    Все новости