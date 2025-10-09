Ценности
20:10, 9 октября 2025
Ценности

Джулия Фокс оголилась на ковровой дорожке

Джулия Фокс в прозрачном платье посетила гала-вечер The New York City Ballet
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Американская актриса и модель Джулия Фокс в откровенном образе посетила гала-вечер The New York City Ballet. Снимки публикует Page Six.

Знаменитость вышла на ковровую дорожку в платье ассиметричного кроя с прозрачными вставками, которые оголяли ее тело. При этом волосы телезвезда собрала в гладкий пучок, а на ее лицо визажисты нанесли яркий макияж.

Фото: Theo Wargo / Getty Images

Помимо Фокс, мероприятие посетили Сара Джессика Паркер, Мик Джаггер, Оливия Палермо и другие именитые личности.

В сентябре Джулия Фокс без трусов пришла на вечеринку Vogue в ресторане.

    Все новости