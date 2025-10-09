Гитарист популярной рок-группы попал в ДТП

Гитарист рок-группы Kiss Джин Симмонс потерял сознание за рулем и попал в ДТП

Гитарист популярной американской рок-группы Kiss Джин Симмонс попал в ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает таблоид TMZ.

По данным издания, музыкант потерял сознание за рулем внедорожника. Его автомобиль выехал на полосу встречного движения и проехал несколько полос, прежде чем врезаться в припаркованную машину в Малибу.

