Культура
03:09, 9 октября 2025Культура

Гитарист популярной рок-группы попал в ДТП

Гитарист рок-группы Kiss Джин Симмонс потерял сознание за рулем и попал в ДТП
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ethan Miller Pictures of the month March 2003 EM / HB / Reuters

Гитарист популярной американской рок-группы Kiss Джин Симмонс попал в ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает таблоид TMZ.

По данным издания, музыкант потерял сознание за рулем внедорожника. Его автомобиль выехал на полосу встречного движения и проехал несколько полос, прежде чем врезаться в припаркованную машину в Малибу.

В начале года стало известно, что народный артист России, певец, экс-участник ансамбля «Веселые ребята» Александр Буйнов сбил 61-летнюю женщину на пешеходном переходе в Подмосковье. В тот же день артист опубликовал эмоциональный пост с извинениями перед пострадавшей и пообещал оказать ей всю необходимую поддержку.

