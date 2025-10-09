FT: Европейцам останется лишь холодный душ из-за исчезновения горячей воды

Жителям Европы грозит ситуация, когда из душа будет литься только холодная вода. Об этом предупредило издание Financial Times.

Причиной такого развития событий станет то, что материалы, необходимые для производства водонагревателей, не попали в список разрешенных в ЕС веществ. Речь идет о комплексе документов природоохранного законодательства, согласно которым гафний и цирконий признаны небезопасными для использования в быту. В результате возник риск исчезновения из продажи 90 процентов водонагревателей, так как именно при их производстве применяются эти элементы.

Фирмы, выпускающие эту технику, протестуют против новых правил и заверяют, что тот же гафний абсолютно безопасен в использовании. Если использовать вместо него сталь или медь, то это приведет к росту цен и отразится на благосостоянии потребителей. Кроме того, европейские производители окажутся в крайне невыгодном положении по сравнению с конкурентами из стран, не входящих в Европейский союз.

В конце сентября председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что в некоторых регионах России серьезно выросли тарифы на воду — в отдельных частях страны рост достигает 80 процентов.