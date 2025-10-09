Истребитель разбился в российском регионе

МО: В Липецкой области самолет МиГ-31 потерпел крушение при заходе на посадку

Истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в Липецкой области при заходе на посадку. О происшествии в российском регионе рассказали в Минобороны России, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в 19:20 по московскому времени во время планового тренировочного полета. «Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни летчикам нет», — уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.

Также в МО подчеркнули, что самолет потерпел крушение в безлюдном районе, а полет выполнялся без боевого комплекта.

Ранее сообщалось, что истребители-перехватчики МиГ-31, которые разрабатывали в том числе для борьбы с низколетящими ракетами, могут поражать американские ракеты Tomahawk. Эти самолеты отличаются большой дальностью полета, а их оборудование позволяет видеть цели на фоне земли.