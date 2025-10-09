Мир
07:33, 9 октября 2025

Лидер КНДР призвал однопартийцев избавиться от пороков

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал Трудовую партию Кореи избавиться от пороков
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: North Korea's official Korean Central News Agency / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал однопартийцев избавиться от пороков, включая безответственность и злоупотребление служебным положением. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Наша партия будет ускорять продвижение вперед революции, полностью ликвидируя все пороки — не только незнание и неспособность, безответственность, приспособленчество, формализм, ловкачество, что наблюдаются среди работников, но и своевольность, привилегии и злоупотребление служебным положением, от которых народ отказывается и которые приносят ущерб социализму», — отметил он в ходе посещения музея истории Трудовой партии Кореи.

8 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во главе делегации «Единой России» прибыл в КНДР. Представители России приняли участие в торжествах по случаю 80-летия основания Трудовой партии страны.

