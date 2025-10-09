Лидер КНДР призвал однопартийцев избавиться от пороков

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал Трудовую партию Кореи избавиться от пороков

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал однопартийцев избавиться от пороков, включая безответственность и злоупотребление служебным положением. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Наша партия будет ускорять продвижение вперед революции, полностью ликвидируя все пороки — не только незнание и неспособность, безответственность, приспособленчество, формализм, ловкачество, что наблюдаются среди работников, но и своевольность, привилегии и злоупотребление служебным положением, от которых народ отказывается и которые приносят ущерб социализму», — отметил он в ходе посещения музея истории Трудовой партии Кореи.

8 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во главе делегации «Единой России» прибыл в КНДР. Представители России приняли участие в торжествах по случаю 80-летия основания Трудовой партии страны.