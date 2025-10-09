Путешествия
17:26, 9 октября 2025Путешествия

Летевший в Турцию иностранный самолет сел в России из-за болезни пассажиров

Летевший в Анталью самолет «Белавиа» сел в Саратове из-за болезни пассажиров
Алина Черненко

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Иностранный самолет, летевший из Белоруссии в Турцию, незапланированно сел в России. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 6 октября, на рейсе авиакомпании «Белавиа» из Минска в Анталью. Во время полета экипаж воздушного судна доложил о больных пассажирах на борту.

Пилоты приняли решение посадить лайнер в международном аэропорту Саратова Гагарин и запросили скорую помощь по прибытии. Сигналы срочности и бедствия они не объявляли. О дальнейшей судьбе заболевших путешественников не сообщается.

В июне самолет российской авиакомпании S7 экстренно сел в аэропорту Екатеринбурга Кольцово. По предварительным данным, незапланированную посадку пришлось совершить из-за болезни одного из пассажиров.

