Экономика
16:25, 9 октября 2025Экономика

Назван срок возобновления дождей в Москве

Синоптик Шувалов: Дожди придут в Москву 10 октября
Виктория Клабукова

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom  

Дожди вскоре вновь придут в Москву и Подмосковье. Когда их ждать, «Московскому комсомольцу» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По прогнозам синоптика, осадки возобновятся в столичном регионе в пятницу, 10 октября. Дожди продолжатся в выходные, с каждым днем набирая силу. Вместе с дождями наступит и похолодание. Если в четверг температура будет держаться на отметке плюс 12-14 градусов, то в пятницу она понизится до 9-11 градусов тепла. Уже к воскресенью воздух остынет до 7-9 градусов, столбики термометров продолжат опускаться и на следующей неделе, предупредил Шувалов. С понедельника, 13-го числа, температура достигнет 4-6 градусов тепла. В ночные часы возможны заморозки. При этом снега москвичи не увидят вплоть до середины следующей недели, добавил метеоролог.

Как ранее рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, плюсовая температура в Москве сохранится до конца октября. Ниже пяти градусов тепла она не упадет, заверил он.

