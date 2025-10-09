Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:32, 9 октября 2025Экономика

Москвичам ответили на вопрос о теплой погоде в октябре

Метеоролог Ильин: Температура 5 градусов в Москве продержится до конца октября
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Температура до плюс пяти градусов продержится в Москве до конца октября. Об этом агентству «Ридус» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Существенное потепление не ожидается как в течение всей второй декады, так и в течение третьей декады месяца. Температура будет держаться на уровне плюс 5 градусов в Москве и плюс 3-8 градусов по области. С 14 по 16 октября жителям столичного региона следует ожидать снег с дождем.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в октябре уже может выпасть снег, при этом устойчивого покрова ожидать не стоит. Синоптик также отметил, что в октябре снег в столице не редкость, но в этот период в городе устанавливается только временный снежный покров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прогремело более 20 взрывов». Россия нанесла мощный удар «Геранями» по порту в Одесской области. Атака попала на видео

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Российский таксист избил шедшего в школу подростка

    Тигры растерзали двух мужчин в одном заповеднике

    Испанцев предупредили о риске блэкаута

    Россия подписала с Таджикистаном договоры по развитию трудовой миграции

    Европарламент призвал сбивать российские самолеты в воздушном пространстве ЕС

    Классика отечественного автопрома оказалась не по зубам угонщикам

    Cамая дорогая компания Азии добилась резкого роста продаж

    В России сообщили о продолжении контактов с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости