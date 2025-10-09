Москвичам ответили на вопрос о теплой погоде в октябре

Метеоролог Ильин: Температура 5 градусов в Москве продержится до конца октября

Температура до плюс пяти градусов продержится в Москве до конца октября. Об этом агентству «Ридус» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Существенное потепление не ожидается как в течение всей второй декады, так и в течение третьей декады месяца. Температура будет держаться на уровне плюс 5 градусов в Москве и плюс 3-8 градусов по области. С 14 по 16 октября жителям столичного региона следует ожидать снег с дождем.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в октябре уже может выпасть снег, при этом устойчивого покрова ожидать не стоит. Синоптик также отметил, что в октябре снег в столице не редкость, но в этот период в городе устанавливается только временный снежный покров.

