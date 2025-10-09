Экономика
10:39, 9 октября 2025Экономика

Синоптик оценил вероятность снега в Москве в октябре

Синоптик Вильфанд: Снег в Москве может выпасть в октябре
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Москве в октябре уже может выпасть снег, при этом устойчивого покрова ожидать не стоит. Вероятность этого оценил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

«Конечно, снег в Москве в октябре может выпасть, потому что температура понижается со следующей недели. Правда, условий для выпадения осадков существенных не будет, но в принципе это не исключено», — заявил синоптик. Он уточнил, что снег в октябре в столице не редкость, но в этот период в городе еще не устанавливается постоянный снежный покров, только временный. «Как только станет ясно совершенно точно, мы обязательно предупредим о том, что выпадет снег», — подытожил собеседник агентства.

Ранее в этот же день Роман Вильфанд сообщил, что на данный момент снегом покрыто примерно 60 процентов территории России. По прогнозам синоптика Татьяны Поздняковой, на следующей неделе в столице прогнозируется дождь с мокрым снегом.

