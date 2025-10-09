Раскрыты масштабы снежного покрова в России

Синоптик Вильфанд: 60 процентов территории России покрыто снегом

К концу первой декады октября снегом покрыто порядка 60 процентов территории России. Масштабы выпавших осадков в стране раскрыл научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством ТАСС.

Синоптик отметил, что до конца недели ситуация со снежным покровом останется неизменной. «Высота снежного покрова везде различается, в Якутии он довольно серьезный и составляет тут уже 13-18 сантиметров. А на Таймыре — 14-16 сантиметров», — поделился информацией он.

Вильфанд рассказал, что на данный момент под снегом практически целиком находится Дальневосточный округ — покров не установился только в Амурской области, на юге Хабаровского края и в Приморье. Причиной этого, объяснил он, является высокая температура воздуха по отношению к климату. Между тем к концу недели снег покроет Амурскую область, добавил синоптик. Преимущественно покрыт снегом и Сибирский округ. К концу недели прирост снежного покрова ожидается в ХМАО и на востоке Уральского округа, которые уже находятся под снегом, заключил руководитель Гидрометцентра.

Накануне главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что на предстоящей неделе в Москве прогнозируется дождь с мокрым снегом.