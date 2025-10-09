Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:00, 9 октября 2025Экономика

Раскрыты масштабы снежного покрова в России

Синоптик Вильфанд: 60 процентов территории России покрыто снегом
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

К концу первой декады октября снегом покрыто порядка 60 процентов территории России. Масштабы выпавших осадков в стране раскрыл научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством ТАСС.

Синоптик отметил, что до конца недели ситуация со снежным покровом останется неизменной. «Высота снежного покрова везде различается, в Якутии он довольно серьезный и составляет тут уже 13-18 сантиметров. А на Таймыре — 14-16 сантиметров», — поделился информацией он.

Вильфанд рассказал, что на данный момент под снегом практически целиком находится Дальневосточный округ — покров не установился только в Амурской области, на юге Хабаровского края и в Приморье. Причиной этого, объяснил он, является высокая температура воздуха по отношению к климату. Между тем к концу недели снег покроет Амурскую область, добавил синоптик. Преимущественно покрыт снегом и Сибирский округ. К концу недели прирост снежного покрова ожидается в ХМАО и на востоке Уральского округа, которые уже находятся под снегом, заключил руководитель Гидрометцентра.

Накануне главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что на предстоящей неделе в Москве прогнозируется дождь с мокрым снегом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом

    Сын Плющенко стал участником ДТП

    Истории обычных россиян превзошли контент блогеров и сообществ

    Россиянка повлияла на приговор порнографа

    На Западе заявили о безумии Зеленского

    В Крыму пассажиры полчаса проехали в автобусе с телом попутчицы

    Начальника полиции российского города отстранили от работы

    В МИД заявили о попытке захвата одной из святынь православия на Украине

    Глава Минфина Израиля призвал уничтожить ХАМАС полностью

    Уехавшая из России актриса закрыла свой бизнес в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости