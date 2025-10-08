Экономика
19:34, 8 октября 2025Экономика

Москвичам пообещали дождь с мокрым снегом

Синоптик Позднякова: Дождь с мокрым снегом ожидается в Москве с 13 по 19 октября
Виктория Клабукова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Следующая неделя принесет москвичам осадки. Прогнозом с агентством РИА Новости поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По сведениям синоптика, с 13 по 19 октября в мегаполисе ожидается облачная погода и похолодание. Температура на неделе опустится до 1-6 градусов тепла в ночные часы, в течение дня воздух прогреется до плюс 4-9 градусов. Такие значения на пару градусов ниже климатической нормы октября, предупредила Позднякова.

Помимо дождя, в Москве выпадет мокрый снег, однако полноценного снегопада пока не прогнозируется. Снежных осадков, по словам метеоролога, столичные жители даже не заметят — снежинки быстро растают, достигнув земли.

Текущая неделя запомнится москвичам аномально теплой погодой. Вплоть до 12-го числа дневные температуры будут держаться на 3,5 градуса выше нормы октября, уточнила Позднякова.

Заморозки вновь наступят в городе ближе к середине октября. Вплоть до воскресенья, 12 октября, погода в Москве будет теплой и туманной, отметил ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

