Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:28, 8 октября 2025Экономика

Синоптик назвал срок наступления заморозков в Москве

Синоптик Шувалов: Заморозки придут в Москву в середине октября
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: АГН «Мосĸва»

Заморозки придут в Москву в середине октября. Срок их наступления жителям столицы назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT.

По словам синоптика, до пятницы, 10 октября, в Москве будет стоять теплая туманная погода. «В пятницу произойдет смыкание двух фронтальных зон с северо-запада и юго-востока. Это приведет к тому, что у нас начнутся дожди», — поделился информацией специалист. Дожди продолжатся и в выходные дни, уточнил он.

Что касается температуры, существенного снижения дневных показателей стоит ждать в ближайшее воскресенье, 12 октября. До субботы включительно в дневные часы в городе будет от плюс 10 до плюс 13, а в воскресенье — плюс 6-8 градусов. При этом похолодание до минусовых температур прогнозируется примерно через неделю. «Для заморозков пока слишком много облаков. Заморозки скорее вернутся к середине месяца в утренние часы», — заключил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на следующей неделе в столичном регионе резко похолодает и начнутся интенсивные дожди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Импульс оказался исчерпан». В России высказались о развитии мирного процесса по Украине

    Вышли самые дешевые электромобили Tesla

    Обнаружена часть Земли с самым быстрым нагреванием океанов

    В Госдуме напомнили о запрете поднимать арендую плату за жилье чаще раза в год

    В регионе России плакат с портретом ветерана СВО использовали в качестве защиты от дождя

    В России оценили данные Китая о превращении Японии в угрозу для США

    Российский боец СВО спрятал раненого сослуживца и отвлекал ВСУ

    Удар «Искандера» по Херсону попал на видео

    Раскрыта сумма ущерба России от действий экс-судьи Верховного суда Момотова

    Москвичей призвали попрощаться с теплыми днями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости