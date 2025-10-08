Синоптик назвал срок наступления заморозков в Москве

Синоптик Шувалов: Заморозки придут в Москву в середине октября

Заморозки придут в Москву в середине октября. Срок их наступления жителям столицы назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT.

По словам синоптика, до пятницы, 10 октября, в Москве будет стоять теплая туманная погода. «В пятницу произойдет смыкание двух фронтальных зон с северо-запада и юго-востока. Это приведет к тому, что у нас начнутся дожди», — поделился информацией специалист. Дожди продолжатся и в выходные дни, уточнил он.

Что касается температуры, существенного снижения дневных показателей стоит ждать в ближайшее воскресенье, 12 октября. До субботы включительно в дневные часы в городе будет от плюс 10 до плюс 13, а в воскресенье — плюс 6-8 градусов. При этом похолодание до минусовых температур прогнозируется примерно через неделю. «Для заморозков пока слишком много облаков. Заморозки скорее вернутся к середине месяца в утренние часы», — заключил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на следующей неделе в столичном регионе резко похолодает и начнутся интенсивные дожди.