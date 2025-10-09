Бывший СССР
На Украине признали превосходство России в производстве дронов

Костенко: Украина не успевает за Россией в производстве дронов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Украина не успевает за Россией в производстве дронов, хотя и нарастила свой потенциал. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко, его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Недавно мы вместе с министром обороны и министром цифровой трансформации посещали штабы по борьбе с "Геранями". Мы работаем, но это сложно — Россия масштабировалась», — признал Костенко.

Он отметил, что украинская энергетика готовится к предстоящей зиме. По словам Костенко, она будет тяжелой или очень тяжелой.

Ранее военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев в интервью «Ленте.ру» заявил, что «стена дронов» Вооруженных сил Украины (ВСУ) для сдерживания продвижения Вооруженных сил (ВС) России на фронте сработала лишь частично.

