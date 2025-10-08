Эффективность «стены дронов» ВСУ оценили

Военный аналитик Полетаев: «Стена дронов» ВСУ сработала лишь частично

«Стена дронов» Вооруженных сил Украины (ВСУ) для сдерживания продвижения Вооруженных сил (ВС) России на фронте сработала лишь частично. С такой оценкой в интервью «Ленте.ру» выступил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

«Командование ВСУ рассчитывало, что новая система позволит полностью перекрыть линию фронта. (...) Однако ожидания не оправдались: российские войска продолжают наступать», — заявил эксперт.

Полетаев прокомментировал первую в истории попытку построить основанную на дронах эшелонированную систему обороны и назвал целью ВСУ формирование kill zone («зоны смерти»). Он отметил, что ВС России приспособились обходить украинскую оборону и в ответ формируют аналогичную структуру для наступательных действий.

«Сейчас Россия применяет дроны гораздо масштабнее и уже превзошла Украину по числу и качеству ударных БПЛА», — резюмировал аналитик.

Ранее издание «Украинская правда» («УП») рассказало о разрастающихся «дырах» в линии фронта ВСУ на фоне продвижения российских подразделений. Собеседники «УП» назвали в качестве ключевой проблемы нехватку пехоты на ряде ключевых участков фронта.