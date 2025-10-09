Назван срок снижения цен на аренду жилья в России

Финансист Трепольский: В ноябре квартиры подешевеют до 3-5 %

В ноябре на рынок аренды жилья в России придет стабилизация, цены на съемные квартиры снизятся на несколько процентов относительно октября. Срок удешевления аренды жилья назвал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, во время традиционного осеннего пика, с августа по октябрь, аренда подорожала в среднем на 10-15 процентов. Однако к ноябрю спрос спадет, на фоне чего произойдет небольшая коррекция цен. «Цены на съемные однокомнатные и двухкомнатные квартиры, пользующиеся наибольшим спросом, могут снизиться незначительно — в пределах одного-трех процентов. Аренда трехкомнатных квартир и объектов с завышенной ценой может скорректироваться более заметно — на три-пять процентов», — заявил Трепольский.

Он добавил, что ключевым фактором высоких цен на аренду жилья по-прежнему остаются высокие ипотечные ставки, которые делают покупку собственной квартиры недоступной для многих россиян.

Ранее эксперт по недвижимости Ярослав Кобаладзе спрогнозировал, что в ближайшие годы в России вырастет стоимость квартир в новостройках. Причиной станет дефицит, который намеренно создают застройщики.