Названа возможная причина визитов Пугачевой в Россию

Пригожин: Пугачева приезжала в РФ с просьбой, чтобы Галкину разрешили вернуться

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что певица Алла Пугачева приезжала в Россию с просьбой разрешить вернуться в страну ее мужу, юмористу Максиму Галкину (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Об этом медиаменеджер рассказал в интервью KP.RU.

По словам Пригожина, артистка покинула Россию из-за того, что потеряла свое влияние в стране. При этом Пугачева на время возвращалась, чтобы добиться разрешения Галкину снова работать в РФ.

«Она приезжала сюда договариваться, чтобы ее мужу разрешили вернуться и заниматься своей профессией. "А что он такого сказал?" — говорила она», — заявил Пригожин. Продюсер добавил, что Пугачева и ее супруг всегда были циничными и хитрыми людьми, которые ничего не делали бесплатно.

Ранее Пригожин заявил, что Алла Пугачева была абсолютным диктатором в шоу-бизнесе. Он добавил, что певица не может рассуждать на темы совести и порядочности.