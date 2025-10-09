Назван плюс дефицита электроэнергии в России

Дерипаска назвал невозможной цифровизацию в России из-за нехватки электроэнергии

Миллиардер Олег Дерипаска назвал невозможной цифровизацию в России в связи с нехваткой электроэнергии. Таким образом он в личном Telegram-канале прокомментировал выступление главы ассоциации «Отечественный софт» Натальи Касперской, предупредившей об угрозах безопасности при внедрение систем искусственного интеллекта в госуправление.

«Можно не беспокоиться — у нас в стране недостаточно электричества не только для цифровизации, но и даже для реиндустриализации», — назвал плюс энергодефицита предприниматель.

Касперская в своем выступлении напомнила, что любая цифровизация требует использования данных, а избежать их утечек сегодня не может ни одна страна мира, в том числе Россия. Проблему усугубляет тотальная зависимость от иностранного оборудования, поэтому вся информация будет доступна для перехвата.

«Как вы их собираетесь защищать, и как мы создадим щит кибербезопасности страны? Ответ: Ну, никак. Надо все системы заменить сначала, это полное импортозамещение», — подчеркнула она.

Дерипаска отсылает к резкому росту энергопотребления крупнейшими мировыми разработчиками систем искусственного интеллекта, а также ухудшению ситуации с производством электроэнергии в России.

Ранее о проблеме говорил глава Минэнерго Сергей Цивилев. Чиновник признал, что дефициты электроэнергии в различных регионах России в совокупности достигли 25 гигаватт, и подчеркнул, что если не увеличить расходы на строительство и модернизацию мощностей, национальная экономика перейдет к стагнации. По его словам, все ресурсы, оставшиеся после распада СССР, уже исчерпаны, и перед властями стоит задача «строительства новой системы электроэнергетики России».