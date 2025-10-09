Интернет и СМИ
Покинувший Россию журналист-иноагент рассказал о выматывающем страхе

Главред «Новой газеты. Европа» Мартынов боялся, что не сможет платить зарплату
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: TV2media / YouTube

Российский журналист и главред издания «Новая газета. Европа» (признана нежелательной организацией в России) Кирилл Мартынов (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) рассказал о страхе, с которым столкнулся, когда руководил СМИ за рубежом. На эту тему он высказался в беседе с каналом TV2Media на YouTube.

По словам Мартынова, он боялся, что основанное им издание не сможет платить зарплату журналистам. «Ты по ночам просыпаешься, думаешь: "Господи, а мы на следующий месяц где-то наберем денег или нет?" Это просто совершенно выматывающая вещь», — признался он.

Покинувший Россию журналист также назвал «Новую газету. Европа» дорогим изданием. «Мы зависим от того, что кто-то нас финансирует, гранты эти все пресловутые и так далее», — добавил он.

В апреле Басманный суд Москвы заочно приговорил Мартынова к шести годам лишения свободы. Его признали виновным по статье 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»).

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Новой газеты. Европа» в июне 2023 года.

    Все новости