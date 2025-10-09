Забота о себе
13:31, 9 октября 2025Забота о себе

Раскрыта одна простая привычка самых счастливых людей

Профессор Брукс: Счастливые люди никогда не перестают учиться
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: KucherAV / Shutterstock / Fotodom  

Ученый и профессор Гарвардского университета Артур Брукс заявил, что у всех счастливых людей есть одна простая привычка. Ее он раскрыл в беседе с изданием Vanitatis.

Брукс отметил, что счастье заключается в постоянном совершенствовании, а любопытство является настоящим двигателем эмоций. Таким образом, самые счастливые люди никогда не перестают учиться чему-то новому.

Причем они делают это не из чувства долга, а потому что искренне заинтересованы в обучении, подчеркнул специалист. У таких людей ежедневное исследование мира вызывает чувство радости и способствует личной реализации. Речь идет не о накоплении дипломов, а о поддержании искры, которая заставляет человека читать и пробовать новые хобби, заключил Брукс.

Ранее психолог Лалита Суглани рассказала о признаках конца отношений. По ее словам, на это указывает отсутствие у партнеров общих планов.

